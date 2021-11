"Ъ": Alianta Group временно приостановил поставки растительного мяса

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Дистрибутору растительных аналогов мяса Beyond Meat из США Alianta Group приостановил поставки в Россию из-за позиции таможни, которая посчитала, что продукт подпадает под введенное РФ продуктовое эмбарго. Об этом в четверг сообщает газета "Коммерсантъ".

Согласно данным газеты, у дистрибутора возникли проблемы с таможенным оформлением товаров, из-за чего поставок не было несколько месяцев. В каталоге подразделения Future Food - Alianta Group - в наличии нет растительного мяса от Beyond Meat. В "Азбуке вкуса" подтвердили, что отсутствие продукта в магазинах. В сети "Росинтер ресторантс холдинг" (развивает торговые марки "IL Патио", "Планета суши", "Шикари", "Американский бар и гриль") узнали от поставщика Beyond Meat в России, что продукция попала в перечень запрещенных к ввозу товаров, пишет "Коммерсантъ".

Директор по развитию Alianta Group Александр Буйневич рассказал газете, что перебои в поставках продукции Beyond Meat были связаны с почти полным отсутствием контейнеров для доставки продукта в замороженном виде из США, а также с судебным спором с Московской областной таможней по поводу классификации товара. Alianta Group узнала об отказе таможни в выпуске продуктов Beyond Meat в июле этого года, следует из материалов Арбитражного суда Москвы. Импортер поставлял товар как "прочие белковые концентраты и текстурированные белковые вещества", но таможня посчитала, что Beyond Meat должна проходить по кодам "прочие пищевые продукты", пишет газета. Такие позиции включены в перечень запрещенных к ввозу в рамках продуктового эмбарго от августа 2014 года. Alianta Group обжаловала решение, после чего Арбитражный суд Москвы на прошлой неделе признал его незаконным. Кроме этого, Буйневич добавил, что в ближайшее время Alianta Group возобновит поставки Beyond Meat в Россию.

В Beyond Meat, Федеральной таможенной службе и Московской областной таможне газете не ответили.

О компании

Американская Beyond Meat - один из крупнейших производителей растительных аналогов мяса в мире. По итогам января-сентября 2021 года выручка компании выросла на 19,4%, до $364,02 млн. Капитализация на NASDAQ на среду - $4,66 млрд. Среди акционеров - Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays.