На Кубани 95% расходов бюджета направят на исполнение госпрограмм в 2022 году

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края в 2022 году намерены направить 95% всех расходов бюджета на реализацию 26 государственных программ, сумма составит 324,4 млрд рублей, об этом заявил в ходе очередной сессии Законодательного собрания Краснодарского края в четверг временно исполняющий обязанности министра финансов региона Александр Кнышов.

"В целом объем доходов составит 336,7 млрд рублей, что на 4,1% выше запланированного на 2021. Объем расходов на 2022 год составляет 341,1 млрд рублей с ростом 0,4% к уровню 2021 года. Расходная часть бюджета сохранила социальную направленность, объем расходов, направляемых на социальную сферу на 2022 год, составляет 68,8%, это порядка 234,5 млрд рублей. В рамках 26 государственных программ Краснодарского края в 2022 году направляется 324,4 млрд рублей, или 95% всех расходов края", - сообщил Кнышов.

Он отметил, что в проекте бюджета на 2022 год предусмотрен рост налоговых и неналоговых поступлений до 260,6 млрд, что на 9,6% больше, чем на 2021 год и на 7,3% - чем 2019 году. Касаемо социальной направленности расходной части бюджета, Кнышов отметил, что на строительство школ и детских садов в 2022 году планируется направить 9,8 млрд рублей, на отдых и оздоровление детей - 1,3 млрд рублей, на строительство и проектирование Троицкого и Ейского групповых трубопроводов - 5,3 млрд рублей, на поддержку агропромышленного комплекса - 8,6 млрд рублей, на дорожное строительство - 35,9 млрд рублей. Объем госдолга, по его словам, останется на экономически безопасном уровне.

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко отметил, что проект бюджета на 2021 год создает основания для устойчивого роста кубанской экономики, повышения благосостояния жителей региона.

"Мы провели тщательное обсуждение на парламентских слушаниях. Необходимо отметить взвешенный подход к планированию бюджетных параметров, в доходных источниках учтены положительные темпы роста в экономике, которая на сегодняшний день вернулась на докризисный уровень, в расходной части предусмотрены расходы на устойчивое социальное развитие Краснодарского края в рамках реализации национальных и региональных проектов. Необходимо констатировать, что краевой бюджет как и в прошлые годы остается социально-ориентированным - это один из наших основополагающих принципов. Все взятые на себя обязательства перед жителями Кубани имеют финансовое обеспечение в необходимых объемах", - сообщил Бурлачко.

Проект законопроекта о бюджете на 2022 год депутаты приняли в первом чтении.