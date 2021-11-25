Saxo Bank ожидает по итогам 2021 года инфляцию в России в диапазоне 7-10%

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Годовая инфляция в России по итогам 2021 года скорее всего превысит прогнозы Центробанка и составит 7-10%, сообщил журналистам директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

"Я думаю, что инфляция будет выше, чем вы ожидаете, и Центробанк об этом знает. На 2-3% выше, чем вы ожидаете. Скорее всего, 7-10%, вот такие уровни инфляции мы увидим", - сказал он.

При этом Якобсен отметил, что глава Банка России Эльвира Набиуллина - "одна из лучших в этом смысле, одна из самых прагматичных в мире".

"В этом смысле рубль мне нравится. И у нас сейчас новый сырьевой цикл, а рубль - это сырьевая валюта, я считаю, что рубль будет укрепляться", - сказал он. По мнению Якобсена, запуск "Северного потока - 2" приведет к укреплению рубля, а инфляцию удастся контролировать.

Согласно актуальному прогнозу ЦБ, инфляция в РФ по итогам 2021 года будет в интервале 7,4-7,9%. С учетом проводимой Банком России денежно-кредитной политики по итогам 2022 года инфляция составит 4-4,5%.