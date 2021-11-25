Два завода с инвестициями почти 6 млрд рублей откроют в 2022 году в ОЭЗ в Липецкой области

ТАСС, 25 ноября. Два крупных предприятия с общими инвестициями около 6 млрд рублей начнут работу в 2022 году в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Липецк" в Липецкой области. Об этом сообщила в четверг ТАСС в кулуарах регионального брифинга Американской торговой палаты начальник управления инвестиций и инноваций Липецкой области Евгения Локтионова.

"На территории особой экономической зоны "Липецк" в следующем году намечено открытие двух крупных интересных заводов. Первый завод - "Эгида", который будет производить пенополиуретан, сырье для компании "Аскона", которое используется для производства матрасов, кресел, в том числе в автомобилях. А на Елецком участке на следующий год запланировано открытие завода "АСК", который будет производить мясокостную муку и жировые наполнители для кормов для животных", - сказала она.

По ее словам, "Эгида" уже вложила в создание завода на Грязинском участке ОЭЗ "Липецк" около 2 млрд рублей, сейчас идет набор персонала. Ранее сообщалось, что компания "Эгида" намерена инвестировать в завод в Липецкой области почти 3,8 млрд рублей, а также создать на нем более 200 рабочих мест. Компания "АСК" планировала построить в ОЭЗ "Липецк" завод по выпуску муки и жира для кормовых добавок и заявила инвестиции в размере 2,1 млрд рублей, а также создание 100 рабочих мест.

ОЭЗ "Липецк" площадью около 2,3 тыс. га образована в Грязинском районе Липецкой области в 2005 году, насчитывает около 70 компании-резидента из 16 стран. В ОЭЗ производится медицинское и энергетическое оборудование, элементы и системы альтернативной энергетики и автокомпоненты. В 2017 году в ОЭЗ открыли участок в Елецком районе.