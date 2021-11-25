Объем господдержки виноградарей и виноделов на Кубани достигнет 730 млн рублей в 2022 году

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на сессии во вторник приняли во втором чтении поправки в краевой закон, определяющие перечень мер господдержки для виноградарей и виноделов, сообщил ТАСС председатель заксобрания Юрий Бурлачко.

По данным пресс-службы заксобрания, в 2022 году из общей суммы средств, предусмотренных на развитие сельского хозяйства, на поддержку виноградарства и виноделия планируется направить почти 730 млн рублей. Краевой закон приводят в соответствие с федеральным законодательством, регулирующим производство и оборот алкогольной продукции. Федеральным законом конкретизированы цели предоставления субсидий виноградарям и виноделам, в том числе на компенсацию расходов на приобретение посадочного материала отечественного производства для закладки виноградников, уход за ними, включая приобретение шпалер, противоградной сетки, на мелиорацию и орошение в течение четырех лет с даты закладки таких виноградников, а также раскорчевку и рекультивацию старых насаждений.

"Виноградарство было, есть и будет оставаться в перспективе одной из самых трудоемких и сложных направлений в АПК, - сказал Бурлачко. - Вносимые изменения в краевой закон значительно расширяют перечень мер поддержки виноградарей Кубани. Качество кубанского вина высоко ценят далеко за пределами края - не только по всей России, но и за рубежом. Практика показывает, что кубанскому виноградарству и виноделию есть куда расти - имеется устойчивый спрос, есть немалое количество виноградопригодных земель. Нам, депутатам, остается формировать законодательную базу, которая обеспечит кубанскому виноградарству возможности стабильного развития".

В Краснодарском крае собрали в 2021 году 180 тыс. тонн винограда, что на 7% меньше урожая прошлого года. К потерям привели летние подтопления в регионе. Общая площадь виноградников Кубани на 2021 год составляет 28,3 тыс. га, это 32% от всех площадей виноградников в РФ. Основные товарные виноградники расположены: Темрюкский район - 19 тыс. га, Анапа - 4 тыс. га, Новороссийск - 1,7 тыс. га, Крымский район - 1,3 тыс. га, Геленджик - 0,3 тыс. га. В крае 86 виноградарских предприятий и 147 крестьянско-фермерских хозяйств. Винодельческая продукция поставляется в 20 стран.