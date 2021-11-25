Новым гендиректором "Русагро" станет Тимур Липатов

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Новым генеральным директором агрохолдинга "Русагро" станет Тимур Липатов, возглавлявший "Силовые машины" в период с 2018 по 2021 годы. Об этом говорится в сообщении "Русагро".

"С 1 января 2022 года должность генерального директора ГК "Русагро" займет Тимур Липатов. Контракт Максима Басова, который сейчас занимает эту должность, истекает 31 декабря 2021 года", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в компании, в "Русагро" Липатов сосредоточится на повышении операционной эффективности бизнеса за счет повышения эффективности процессов, работы с издержками, развития производственной культуры и реализации стратегии по цифровизации. При этом будет продолжена работа по расширению международного присутствия и портфеля производимых в "Русагро" продуктов.

"Нам с Максимом Басовым вместе удалось создать компанию, занимающую лидирующие позиции на рынке и входящую в топ-50 самых быстрорастущих компаний России. Но сейчас компания работает на консолидированных высококонкурентных рынках. Поэтому нам необходимо сосредоточиться на повышении внутренней эффективности, что позволит сохранить темпы роста стоимости компании", - приводятся в сообщении слова основателя и председателя совета директоров "Русагро" Вадима Мошковича.

Липатов работает в "Русагро" с 1 сентября 2021 года. До прихода в "Русагро" он возглавлял АО "Силовые машины" с 2018 по 2021 годы, с 2015 по 2018 годы являлся генеральным директором ООО "Интер РАО - управление электрогенерацией". Ранее Липатов занимал руководящие должности в таких компаниях как "Э.ОН Россия" (сейчас ПАО "Юнипро"), ОГК-3 и ОГК-5, а также "Технопромэкспорт".

О компании

Группа "Русагро" - один из ведущих производителей сахара, свинины и масложировой продукции в России, реализует ее более чем в 80 регионах РФ и 35 странах мира. Основным владельцем "Русагро" является семья Вадима Мошковича (более 70%), менеджмент владеет более чем 7% акций. Доля бумаг в свободном обращении - около 20,5%. Акции "Русагро" торгуются на Московской и Лондонской фондовых биржах.

Чистая прибыль агрохолдинга "Русагро" за девять месяцев 2021 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла в 2,3 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года, до 35,4 млрд рублей.