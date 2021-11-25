Власти Москвы могут расширить список пострадавших из-за пандемии отраслей

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Шиномонтажи, автосервисы и цветочные магазины могут попасть в список отраслей, пострадавших из-за пандемии коронавируса в Москве. Об этом сообщил в четверг министр правительства столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, выступая на форуме при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Москве.

В ходе форума к властям города обратились предприниматели с просьбой рассмотреть возможность включения цветочных магазинов, шиномонтажей, автосервисов и непродуктовую торговлю в список пострадавших от пандемии отраслей.

"Мы держим систему здравоохранения на контроле, смотрим за заболеваемостью и госпитализацией, чтобы максимально обеспечить все условия работы бизнеса. <...> Давайте проработаем этот вопрос", - сказал Пуртов, отвечая на запрос предпринимателя о включении цветочных магазинов в список пострадавших отраслей.

На аналогичную просьбу от представителей автосервиса министр признался, что власти не в первый раз уже слышат ее. Этот вопрос правительство Москвы прорабатывает совместно с Минэкономразвития России. Решение планируется принять в ближайшее время.

"Я благодарен предпринимателям за такую интересную дискуссию. Сегодня мы слышали много предложений из разных сфер, и, конечно же, мы возьмем их в проработку", - добавил руководитель департамента.