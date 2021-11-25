Табачные компании попросили не переносить внедрение обязательной маркировки стиков

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Крупнейшие производителей табачных стиков - Philip Morris International, British American Tobacco, Imperial Tobacco и Japan Tobacco International, обратились в Минпромторг с просьбой не переносить срок обязательной маркировки стиков. Об этом говорится в письме, направленном на имя заместителя министра промышленности и торговли Виктора Евтухова (копия есть в распоряжении ТАСС).

"Федеральным законом "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" установлены сроки ввода обязательных требований в отношение бизнеса, поэтому отсутствие окончательного решения правительства по вопросу скорейшего ввода обязательной маркировки никотинсодержащей продукции с 1 марта 2022 года может создать предпосылки для роста присутствия на рынке нелегальной никотинсодержащей продукции", - говорится в документе.

Его авторы также сообщили о том, что они обеспечили готовность своих производственных и логистических процессов к внедрению маркировки на соответствующую продукцию. "Так как методические рекомендации по маркировке и обороту никотинсодержащей продукции в максимально возможной степени соответствуют действующим правилам маркировки табачной продукции, основные участники рынка завершили подготовку к старту обязательной маркировки. Об этом свидетельствует фактическое начало массового производства и поставок на рынок маркированной никотинсодержащей продукции, данные о которой полно и корректно отражаются в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров", - отмечается в письме.

О маркировке

Напомним, обязательная маркировка стиков для систем нагревания и не содержащих табак курительных смесей для кальяна должна начаться в РФ с 1 марта 2022 года. Проект соответствующих изменений прошел оценку регулирующего воздействия и находится на согласовании в Минэкономразвития. Согласно документу, производители и импортеры этой никотинсодержащей продукции должны с 1 марта следующего года (и не позднее 7 дней с момента ввода продукции в оборот) подать заявление о регистрации в информационной системе мониторинга, с 15 марта - передавать в нее сведения о всех действиях, связанных с оборотом табачных стиков и кальянных смесей. Аналогичные требования установлены для оптовых и розничных продавцов.

Табачный рынок стал первым в России, где была протестирована маркировка продукции цифровыми кодами (data matrix). Пилотный проект по маркировке сигарет и папирос проходил с января 2018 года. С 1 марта 2019 года началась регистрация участников в системе маркировки. 1 июля началась обязательная передача данных о продажах маркированных пачек при помощи онлайн-касс. С 1 июля 2020 года был запрещен оборот немаркированной продукции (сигарет и папирос). С 1 июля этого года вступил в силу запрет на продажу также немаркированной альтернативной табачной продукции (это сигары, сигариллы, биди, кретек, курительный, нюхательный табак).

С 1 февраля 2022 года по 28 февраля 2023 года в России планируется также провести эксперимент по маркировке электронных сигарет и никотинсодержащих жидкостей.