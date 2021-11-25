В Липецкой области в 2022 году планируют начать производство электромобилей

ТАСС, 25 ноября. Власти Липецкой области планируют в 2022 году начать производство электромобилей в индустриальном парке "Рождество", проект разработан липецкой автомобильной компанией "Моторинвест". Об этом сообщила в четверг ТАСС в кулуарах регионального брифинга Американской торговой палаты начальник управления инвестиций и инноваций Липецкой области Евгения Локтионова.

"У нас есть индустриальный парк "Рождество". Есть инвестор, который планирует на территории этого частного завода с привлечением сторонних инвесторов начать производить электромобили. Наш проект будет небольшой, частный, гибкий и мобильный, он будет иметь возможность масштабироваться: от крупноузловой сборки до полного цикла производства, в том числе производства "сердца" электромобилей - аккумуляторных батарей", - сказала она.

По данным Локтионовой, старт проекта по выпуску электромобилей планируется в 2022 году, будет создано не менее 250 рабочих мест. Она уточнила, что в Ельце Липецкой области расположен завод "Энергия" по производству батарей, с которым по новому проекту возможна кооперация для создания аккумуляторных батарей к электромобилям. По ее словам, проект разработан липецкой компанией "Моторинвест", которая ранее с китайскими партнерами производила в регионе автомобили.

Ранее сообщалось, что на базе предприятия "Моторинвест" в Краснинском районе Липецкой области создан индустриальный парк автомобилестроения "Рождество".