Бюджет Башкирии на 2022 год приняли в первом чтении с дефицитом в 6,5%

УФА, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты Государственного собрания - Курултая Республики Башкортостан приняли на заседании в четверг в первом чтении бюджет региона на 2022 год с дефицитом в 15 млрд рублей, что составляет 6,5% от его доходной части.

За проект бюджета проголосовали 78 депутатов, против - 21, еще один парламентарий воздержался.

"Бюджет республики составлен с дефицитом 15 млрд рублей в 2022 году, далее в плановом периоде - бездефицитный бюджет", - сказала на заседании Госсобрания министр финансов Башкирии Лира Игтисамова.

Доходная часть бюджета на 2022 года составит 228,3 млрд рублей, расходы - 243,3 млрд рублей, что выше уровня 2021 года на 8%. В 2023 году доходы и расходы бюджета прогнозируются на уровне 226,5 млрд рублей, в 2024 году - в объеме более 238 млрд рублей.

По словам Игтисамовой, на конец 2021 года госдолг региона ожидается в объеме 31 млрд рублей. "В 2021 году мы имеем право по разрешению правительства РФ превысить ограничения, установленные соглашениями с Минфином России. Но в следующем году и далее мы обязаны вернуться в эти ограничения, поэтому на следующий год у нас предусмотрено погашение за счет собственных средств 4 млрд рублей по банковским кредитам, привлеченным ранее", - отметила она.

По словам спикера регионального парламента Константина Толкачева, параметры бюджета будут скорректированы в большую сторону ко второму чтению, когда будет уточнен объем безвозмездных поступлений. "Когда федеральный закон будет принят, мы сможем более точно учесть объем безвозмездных поступлений. Они составляют значительную долю доходов республики. В текущей редакции законопроекта безвозмездные поступления на 2022 год прогнозируются в объеме почти 71 млрд рублей, на 2023-2024 годы - свыше 59 млрд рублей и 58 млрд рублей, соответственно, ожидаем увеличение этих показателей", - цитирует Толкачева пресс-служба.

Бюджет Башкирии на 2021 год был принят с дефицитом в 22 млрд рублей, или 10,8%. Доходная часть составила 203,6 млрд рублей, расходы - 225,6 млрд рублей.