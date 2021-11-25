"ВКонтакте" заявила, что на постоянной основе борется с фейками

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. "ВКонтакте" на постоянной основе борется с недостоверной информацией, а также блокирует пользователей и сети ботов, которые устраивают массовые рассылки. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе компании.

Ранее соцсеть получила два штрафа в размере 1,5 млн рублей каждый за неудаление призывов к участию в митингах. Роскомнадзор составил два протокола в отношении "ВКонтакте" за неудаление запрещенной информации.

"Что касается недостоверной информации, то мы удивлены подобным обвинениям, так как наша команда на постоянной основе борется с фейками. Мы блокируем пользователей и сети ботов, которые устраивают массовые рассылки, а также ограничиваем доступ к материалам, которые могут быть опасны для здоровья и безопасности людей. Для этого мы используем комплекс механизмов и инструментов, в том числе на базе искусственного интеллекта, а также оперативно реагируем на сигналы пользователей и регуляторов", - говорится в сообщении.

Кроме того, 3 сентября в соцсети в тестовом режиме был запущен новый способ предупреждения пользователей о потенциально недостоверной информации - такие публикации сопровождаются специальной меткой. "Также совместно с нами формируется сообщество независимых экспертов по фактчекингу для работы над стандартами модерации такого контента", - уточнили в "ВКонтакте".

В компании добавили, что в настоящее время "ВКонтакте" изучает протоколы Роскомнадзора.