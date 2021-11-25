Украина обязалась перед МВФ погасить долги перед зеленой энергетикой до конца года

КИЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Правительство Украины взяло на себя обязательство погасить долги перед производителями зеленой энергии в стране до конца текущего года и впредь их не накапливать. Это следует из совместного меморандума МВФ и правительства Украины, который был опубликован Минфином после перечисления Киеву очередного транша кредита.

"Мы активизируем наши усилия по предотвращению накопления квазифискального дефицита в энергетическом секторе. С этой целью мы обязуемся ликвидировать задолженность перед производителями возобновляемой энергии и предотвратить накопление долга в будущем", - сказано в документе.

Так называемая зеленая энергетика на Украине представлена несколькими видами энергогенерирующих мощностей: ветряными электростанциями (ВЭС), солнечными электростанциями (СЭС), СЭС частных домохозяйств, электростанциями на биомассе, биогазе, а также объектами малой гидроэнергетики. Все они преимущественно находятся в частных руках. Украинское законодательство гарантирует, что вся производимая зеленая энергия в стране выкупается по специальным стимулирующим тарифам (их уровни существенно выше, по сравнению с другими традиционными производителями - АЭС и ТЭС), при этом покупателем выступает государственное предприятие "Гарантированный покупатель" (реформированное ранее госпредприятие "Энергорынок").

15 ноября компания ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова сообщила, что украинский Ощадбанк перечислил средства производителям зеленой энергии в полном объеме, за исключением самой ДТЭК. В компании заявили о дискриминационных действиях со стороны правительства. Было отмечено, что дальнейшие задержки с погашением долгов (в целом 4,3 млрд гривен, или почти $163 млн) будут расцениваться как усиление политического и финансового давления на бизнес. Ранее украинским СМИ сообщали, что задержки с выплатами ДТЭК является одним из проявлений негласного политического противостояния между президентом Украины Владимиром Зеленским и Ахметовым.