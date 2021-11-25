Форум ЦФО по государственно-частному партнерству пройдет в Красногорске 21 января

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Форум Центрального федерального округа по государственно-частному партнерству пройдет в Доме правительства Московской области в Красногорске 21 января, сообщила в четверг пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"21 января 2022 года правительство Московской области и Национальный центр ГЧП (группа ВЭБ.РФ) проведут Пятый форум Центрального федерального округа по государственно-частному партнерству. <...> Форум состоится в Доме правительства Московской области с соблюдением всех необходимых требований Роспотребнадзора, в том числе предоставления QR-кодов", - говорится в сообщении.

Форум планировался первоначально на 11 ноября, однако был перенесен из-за неблагоприятной эпидситуации.

По данным пресс-службы, в форуме примут участие представители органов власти субъектов ЦФО и федеральных ведомств, инвесторы и финансирующие организации, ведущие эксперты рынка. Участники обсудят новые подходы к созданию и финансированию инфраструктурных проектов в сфере городского благоустройства, ЖКХ, образования, туризма и спорта. В рамках мероприятия пройдут пленарная сессия, отраслевые дискуссии и профильные мастер-классы.

"Несмотря на улучшение эпидемиологической обстановки, мы приняли решение перенести форум на конец января, чтобы создать максимально возможные безопасные условия для участников. Кроме того, проведение мероприятия в начале года позволит регионам составить планы на 2022 год в части развития инфраструктуры на принципах ГЧП в соответствии с новыми трендами рынка", - процитировали в тексте слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.