Туркмения подала заявку на вступление в ВТО

ЖЕНЕВА, 25 ноября. /ТАСС/. Туркмения подала заявку на вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом сообщила в четверг в Twitter генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала.

"Туркменистан подает свою заявку, чтобы начать процесс присоединения к ВТО", - написала она. Оконджо-Ивеала опубликовала также фото, на котором запечатлено, как туркменский постпред в Женеве Атагельды Халджанов вручает ей этот документ.

Туркмения получила статус наблюдателя в ВТО 22 июля 2020 года. Как отмечается на сайте организации, она "стала последней из бывших советских республик, установивших официальные отношения с ВТО". С соответствующей просьбой Туркмения обратилась в организацию в мае того же года, "указав свое намерение инициировать переговоры о вступлении в ВТО в течение пяти лет".

Халджанов заявил на заседании в июле, что "растущие тенденции экономической глобализации в современном мире поставили для Туркменистана задачу активно интегрироваться в мировую экономику и систему международных экономических отношений". Страна ожидает от будущего членства в ВТО, отметил он, усиления своих позиций в международной торговле, а иностранным инвесторам и партнерам это членство предоставит гарантии и транспарентность.

Членами ВТО на настоящий момент являются 164 страны и территории. Запущена процедура вступления еще для 23 государств. Россия присоединилась к ВТО в 2012 году.

Всемирная торговая организация была создана в 1995 году. Она пришла на смену Генеральному соглашению по тарифам и торговле в качестве единственного международного органа, занимающегося глобальными правилами торговли между государствами. Задача ВТО состоит в оказании помощи в упорядочении процесса торговли в рамках системы, основанной на определенных правилах, а также в объективном урегулировании торговых споров между правительствами и в организации торговых переговоров. В основе этой деятельности лежат 60 соглашений ВТО.