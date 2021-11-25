Доходы и расходы бюджета на 2021 год скорректировали в Подмосковье

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли в трех чтениях изменения доходной и расходной частей бюджета региона. Доходы увеличатся на 64 млрд рублей, расходы - на 23 млрд рублей, а уровень дефицита бюджета сократится до 4,5%.

"Фактически с предлагаемом проекте закона мы хотим распределить дополнительно поступившие в этом году доходы и зарезервированные средства на расходы для того, чтобы планомерно завершить бюджет этого года. Доходы бюджета предлагается увеличить в этом году на 64 млрд рублей, в том числе 18 млрд рублей у нас поступили дополнительно из федерального бюджета. В целом объемом доходов составит 727 млрд рублей. Расходы бюджета возрастут на 23 млрд рублей до 755 млрд рублей", - сказала в ходе заседания Мособлдумы замминистра экономики и финансов Московской области Софья Донская.

Она пояснила, что дефицит бюджета сократится на 41 млрд рублей и составит 28 млрд рублей. Уровень дефицита бюджета к доходам без учета безвозмездных поступлений снизится с 11,8% до 4,5%. "Это очень позитивные изменения. Если мы входили в этот год с очень большим дефицитом, планировали увеличить долг, то в течение этого года за счет того, что мы получили дополнительные доходы, мы не привлекаем лишний заимствований и в полном мере финансируем все наши расходы, которые были предусмотрены нашим бюджетом", - рассказала Донская.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, основными причинами внесения изменений в бюджете региона являются необходимость уточнения плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам с учетом текущей динамики поступления налогов, включение в бюджет Московской области средств, подлежащих получению из федерального бюджета и средств, полученных из бюджета города Москвы, а также уточнение и перераспределение расходов в связи с необходимостью финансового обеспечения первоочередных мероприятий, в том числе по предотвращению распространения COVID-19.

"К нам поступили дополнительно средства на мероприятия по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, в том числе выплаты медработникам - 11,2 млрд рублей, ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет - 3,1 млрд рублей, на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства - 1,7 млрд рублей, на строительство автодорог - дополнительно 1,4 млрд рублей и сокращение доли загрязнения сточных вод - 1 млрд", - добавила Донская, пояснив, что до конца этого года все средства будут направлены по целевому назначению.

Также она уточнила, что налоговые и неналоговые доходы увеличиваются на 46 млрд рублей.