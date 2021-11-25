Маслоэкстракционный завод построят на Алтае до 2025 года

БАРНАУЛ, 25 ноября. /ТАСС/. Маслоэкстракционный завод стоимостью около 15 млрд рублей построят в Благовещенском районе Алтайского края. Завод сможет перерабатывать 1,5 тыс. тонн подсолнечника в сутки, а продукцию рассчитывают направлять на экспорт в Китай, сообщил журналистам в четверг представитель компании-инвестора ООО "Управляющая Компания Сигма Холдинг" Айдар Якупов.

Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, которое предусматривает строительство завода подписали в четверг в правительстве Алтайского края губернатор Виктор Томенко, Якупов и глава Благовещенского района.

"Реализация проекта рассчитана на несколько этапов: строительство маслопрессового производства, маслоэкстракционного завода, рафинации, дезодорации и фасовки. Первый этап, пуск маслозавода, мы планируем на 2023 год, а весь проект рассчитан до 2025 года. Общая сумма инвестиций около 15 млрд рублей. Завод рассчитан на переработку 1,5 тыс. тонн подсолнечника в сутки, а также способен перерабатывать рапс и лен, масличное сырье", - сказал Якупов, отвечая на вопрос ТАСС после подписания соглашения.

Он отметил, что Алтайский край не случайно был выбран местом размещения будущего завода: регион находится в непосредственной близости с границей и является лидером по производству зерновых и масличных культур. Экспортная мощность проекта, по данным Якупова, оценивается на уровне $200 млн ежегодно. Продукцию рассчитывают экспортировать на рынок КНР.

"Известно, что в крае у нас на сегодня существует определенный профицит производства подсолнечника, рапса по отношению к мощностям по их переработке. Это примерно двукратное превышение, поэтому вполне понятен интерес с учетом опыта холдинга работы в различных регионах страны. Для нас важно, что это новые рабочие места, 350 рабочих мест. Вполне возможно потребуется больше рабочих рук, а за этим следуют налоговые платежи и социальная сфера", - сказал глава региона журналистам после подписания соглашения.

"Управляющая Компания Сигма Холдинг" имеет опыт строительства подобных заводов. Компания имеет два завода в Башкортостане общей мощностью переработки 2,5 тыс. тонн в сутки.