Мишустин: для восстановления экономики важно не допустить деградации глобальной торговли

/Обновлено, добавлены высказывания Мишустина после второго абзаца/

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал в целях восстановления мировой экономики не допустить деградации глобальной торговли.

"Что касается мировой экономики, то для ее восстановления важно не допустить дальнейшей деградации глобальной торговли. Нужно сохранить ее институциональные основы, которые сформированы на базе Всемирной торговой организации. Только так можно обеспечить четкие, понятные и, главное, справедливые правила игры для всех участников", - сказал он, выступая на заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Мишустин также выступил за необходимость широкой координации макроэкономической политики на основе открытости и взаимности. "Сегодня как никогда востребованы многосторонние механизмы для поиска коллективных решений. И ШОС, по нашему мнению, могла бы сыграть ведущую роль в этой работе", - отметил он.

По мнению российского премьера, следует продолжить стыковку национальных стратегий развития и многосторонних интеграционных инициатив, сформировать в Евразии пространство доверия, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества. Мишустин подчеркнул, что именно на таких принципах основывается инициатива президента РФ Владимира Путина о создании Большого евразийского партнерства с участием стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, ЕАЭС и Шанхайской организации сотрудничества, а также других стран и региональных объединений. Он добавил, что хорошие возможности для этого открывает меморандум о взаимопонимании между секретариатом ШОС и Евразийской экономической комиссией, который предусматривает развитие контактов по самым разным направлениям - от экономики и финансов до внешней торговли и инвестиций.

Говоря об экономике, Мишустин отметил, что товарооборот России с партнерами по ШОС за первые восемь месяцев текущего года увеличился практически на 30,5% и превысил 100 млрд долларов. "Все государства на национальных уровнях принимают меры, чтобы стабилизировать внутреннюю ситуацию. Россия в их числе. И мы уже видим определенный результат. По итогам второго квартала текущего года российский валовой внутренний продукт полностью восстановился и превысил докризисный уровень, - сообщил премьер. - За девять месяцев этого года объем промышленного производства вырос более чем на 4,5% в годовом выражении. Улучшилась ситуация на рынке труда - численность занятого населения выше допандемийных показателей".

Мишустин напомнил, что по поручению Путина российское правительство подготовило и утвердило новые инициативы социально-экономического развития до 2030 года, которые учитывают современные вызовы, стоящие перед Россией. "Работать будем по шести ключевым направлениям. Это социальная сфера, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок и государство для граждан", - заключил он.