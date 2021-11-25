Мишустин заявил о попытках "зеленого протекционизма" со стороны некоторых стран

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин констатировал, что Москва наблюдает попытки "зеленого протекционизма" со стороны некоторых стран, вопреки принципам Всемирной торговой организации (ВТО).

"Одновременно с цифровизацией сегодня активно идет "зеленая" трансформация экономики. При этом некоторые государства пытаются использовать эти тенденции как рычаги давления, чтобы получить конкурентные преимущества на развивающихся рынках. Мы видим попытки продвигать "зеленый протекционизм", несмотря на нормы и принципы ВТО, ввести дополнительные налоги и административные барьеры в международной торговле", - заявил глава российского кабмина, выступая в четверг на Совете глав правительств стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По его словам, такие действия требуют самого серьезного внимания со стороны ВТО, прежде всего, при реализации программы "зеленого пояса" ШОС и концепции в области охраны окружающей среды.

"Предлагаем организовать консультации по линии МИД с привлечением представителей профильных ведомств, в том числе по вопросам декарбонизациии экономики", - заявил Мишустин.