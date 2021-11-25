Инвестпрограмма "Газпрома" в 2022 году может составить 1,758 трлн рублей

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Правление "Газпрома" одобрило проекты инвестиционной программы и бюджета на 2022 год. Так, холдинг планирует инвестиции в объеме 1,758 трлн рублей, в том числе капитальные затраты - 1,43 трлн рублей, говорится в сообщении "Газпрома".

"В соответствии с проектом инвестиционной программы на 2022 год, общий объем освоения инвестиций составит 1 757,687 млрд рублей. В том числе объем капитальных вложений - 1 427,229 млрд рублей, расходы на приобретение в собственность внеоборотных активов - 77,025 млрд рублей. Объем долгосрочных финансовых вложений - 253,433 млрд рублей", - сказано в сообщении.

"Газпром" отмечает, что в 2021 году был создан финансовый задел по оплате оборудования для реализации инвестиционной программы 2022 года. Поэтому объем финансирования инвестиционной программы на 2022 год запланирован ниже объема освоения - в размере 1,5 трлн рублей.

Объем заимствований в 2022 году может составить 272,789 млрд рублей. Одобренный финансовый план обеспечит покрытие обязательств "Газпрома" без дефицита, в полном объеме, а решения по привлечению заемных средств будут приниматься исходя из рыночных условий, говорится в сообщении холдинга.

Инвестиции "Газпрома" в 2022 году будут направлены на "развитие новых центров газодобычи - Ямальского, Якутского и Иркутского, магистрального газопровода "Сила Сибири", создание мощных газоперерабатывающих предприятий на востоке и северо-западе России, реконструкцию газотранспортной системы для подачи этансодержащего газа по специально выделенным газопроводам до побережья Балтийского моря, а также на проекты, обеспечивающие пиковый баланс газа".

Правление газового холдинга также приняло к сведению информацию о прогнозе инвестиционной программы и бюджета на 2023-2024 годы. Окончательные параметры инвестиций и бюджета утвердит совет директоров "Газпрома".

В октябре совет директоров "Газпрома" одобрил повышение объема инвестиций на 2021 год на 282,845 млрд рублей по сравнению с редакцией программы декабря 2020 года - до 1,185 трлн рублей.