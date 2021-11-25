Льготные налоговые ставки для бизнеса Пермского края начнут действовать с 2022 года

ПЕРМЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Новые льготные налоговые ставки для предпринимателей, зарегистрированных на территории Пермского края, начнут действовать с 1 января 2022 года. Соответствующий законопроект приняли депутаты краевого парламента, сообщает в четверг пресс-служба правительства Пермского края.

Согласно принятому закону, новые льготные условия планируется распространить на индивидуальных предпринимателей и организации независимо от вида деятельности и количества сотрудников, которые будут зарегистрированы на территории Пермского края с 1 января 2022 года и выберут налоговый режим "Упрощенная система налогообложения" (УСН). В течение первого налогового периода по статье "Доходы" для них будет действовать ставка 1% и 5% по статье "Доходы-расходы". В течение второго налогового периода - 2% и 7% соответственно, в течение третьего налогового периода - 4% и 10%.

"Мы понимаем, что начинать свой бизнес всегда тяжело. Учитывая сегодняшние условия, власти обязаны подставить плечо предпринимателям-новичкам. Кроме того, мы надеемся, что с помощью данной льготы край сможет вернуть в регион пермских предпринимателей, которые зарегистрировали свой бизнес в соседних субъектах", - приводит пресс-служба слова председателя законодательного собрания края Валерия Сухих.

В настоящее время для предпринимателей, применяющих УСН, установлена ставка по статье "Доходы" - 6%, по статье "Доходы-расходы" - 15%. В 2020 году на территории Пермского края в сфере малого и среднего предпринимательства трудились чуть более 340 тыс. человек. За 10 месяцев этого года на территории региона зарегистрировано почти 94,5 тыс. субъектов МСП, в которых работают уже более 379 тыс. человек, включая 54,5 тыс. самозанятых. В рамках стратегии развития малого и среднего предпринимательства региона к 2030 году этот показатель должен составить 435 тыс. человек.