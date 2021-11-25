Украина запустила Бюро экономической безопасности по требованию МВФ

КИЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Бюро экономической безопасности (БЭБ) - новый правоохранительный орган, который будет заниматься уголовными нарушениями в сфере экономики, начинает работу на Украине. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на сайте правительства.

"Согласиться с предложением БЭБ о начале его деятельности и возможности выполнения указанным Бюро функций и задач по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства", - отмечается в распоряжении.

При этом БЭБ сообщило, что его центральный аппарат укомплектован более чем на 30% предельной кадровой численности, что позволяет запустить аналитическую и правоохранительную функцию бюро. В то же время, по информации бюро, ему пока не выделили специально оборудованные помещения и здания, что "может привести к затягиванию передачи имеющихся уголовных производств в БЭБ от стражей порядка, которые теряют функции расследования экономических правонарушений".

Ранее Верховная рада приняла закон "О Бюро экономической безопасности Украины". Создать это бюро как единственный орган власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями, требовали международные кредиторы Украины, в частности Международный валютный фонд (МВФ). До этого расследованием экономических преступлений в стране занимались одновременно налоговая милиция, которая входила в структуру Государственной фискальной службы (ГФС), отдел по борьбе с экономической преступностью Службы безопасности Украины (СБУ) и соответствующий отдел Национальной полиции.

Создание бюро, рассчитывают в Киеве, будет способствовать устранению дублирования функций правоохранительных органов и уменьшению неоправданного давления на налогоплательщиков, а также позволит повысить эффективность расследования экономических преступлений и улучшит инвестиционную привлекательность страны.

В штате бюро будут около 4 тыс. сотрудников. Сотрудники этой структуры будут расследовать преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов, подделкой финансовых документов и нарушениями при изготовлении подакцизных товаров, которыми до этого занималась налоговая милиция. Детективы бюро также смогут расследовать дела, подследственные Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ), в частности о незаконном завладении госимуществом и нецелевом использовании средств госбюджета. Бюро будет также заниматься сбором и анализом информации о правонарушениях, влияющих на экономическую безопасность государства, и определять способы предотвращения их возникновения в будущем. Кабинет министров планировал запустить БЭБ в сентябре этого года.