Роскачество планирует разработать национальный стандарт для российских вин

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Роскачество планирует разработать для российских вин национальный стандарт, в основу которого будут положены регламенты и стандарты, разработанные в рамках проекта "Винный гид России". Об этом в ходе онлайн-конференции сообщил глава Роскачества Максим Протасов.

"Мы с коллегами из Росстандарта приняли решение сделать тот регламент, тот внутренний стандарт "Винного гида России", который был разработан и четыре года апробирован, ГОСТом, национальным стандартом, то есть тем стандартом, который действительно станет основой и базой, и будет абсолютно открытым", - сказал он.

В исследовании "Винный гид России" - 2021 приняли участие более 600 вин 47 производителей из семи основных винодельческих регионов страны. Каждый исследованный образец оценивался по 12 параметрам профессиональной экспертной комиссией.

Как сообщили в Роскачестве, качество вин, соответствующих повышенному стандарту, в 2021 году стало рекордным по сравнению со всеми предыдущими годами исследования. 70,49% исследованных вин (430 образцов) жюри отметило, как рекомендованные для потребителей. Напротив, число вин с существенными замечаниями по качеству сократилось до 0,96% от общего количества образцов.

"Благодаря высокому уровню исполнения розничной торговлей требований в части разделения полок, для покупателя стало полностью прозрачным происхождение вина. Во-вторых, увеличился ассортимент качественных российских вин в крупных торговых сетях и региональных подразделениях компаний-ретейлеров, расположенных в винных регионах страны. В-третьих, мы отмечаем прорыв интереса к российскому вину в HoReCa. Первый винный бар со 100% российской картой открылся в феврале 2021 года, сейчас по всей стране уже 10 подобных заведений", - сказал Протасов.