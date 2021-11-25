Челябинские депутаты приняли в первом чтении бюджет на 2022 год

ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Челябинской области на заседании в четверг приняли в первом чтении основные параметры областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Согласно одобренному проекту, уровень доходов региона в будущем году составит 253,2 млрд рублей и будет равен уровню расходов, передает корреспондент ТАСС с заседания.

"Сегодня мы рассматриваем в первом чтении главный финансовый документ региона. Депутаты комитета по бюджету и налогам, всех профильных комитетов законодательного собрания приняли решение одобрить законопроект и принять его в первом чтении. Проект закона [большинством голосов] принят в первом чтении", - сказал по итогам голосования спикер Законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев.

На заседании с докладом о проекте закона Челябинской области "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" выступил министр финансов региона Андрей Пшеницын. По его словам, суммарный объем доходов бюджета в 2022 году планируется на уровне 253,2 млрд рублей (больше первоначального уровня 2021 года на 18%), в 2023 году - 248 млрд рублей, в 2024 году - 251 млрд рублей. Суммарный объем расходов в 2022 году запланирован на уровне 253,2 млрд рублей, в 2023 году - 247,9 млрд рублей, в 2024 году - 251 млрд рублей.

Пшеницын отметил, что расходы на национальные проекты в 2022 году предполагается увеличить на 30%, по сравнению с первоначальным уровнем 2021 года, до 31,1 млрд рублей. Расходы социального характера в 2022 году - увеличить на 17% к первоначальному уровню 2021 года, до 176,4 млрд рублей. Расходы на здравоохранение - на 5,6%, до 21,4 млрд рублей.