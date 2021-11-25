Нулевую ставку налога на имущество для торговых объектов продлили в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Ульяновской области продлили действие нулевой ставки налога на имущество для торговых объектов площадью до 150 кв. м до конца 2022 года. Для владельцев двух и более объектов льгота распространяется на один из них по выбору, сообщает пресс-служба областного парламента.

"В целях поддержки субъектов бизнеса для собственников административно-деловых и торговых центров, а также помещений в них площадью менее 150 кв. метров, использующих упрощенную систему налогообложения, в 2022 году продолжит применяться нулевая ставка налога на имущество организаций", - пояснили в пресс-службе.

Новая редакция закона также исключает злоупотребления со стороны недобросовестных предпринимателей, которые ранее избегали налогообложения.

"Принятие нового закона стало вполне логичным и разумным решением. Ранее, когда владельцам торговых объектов площадью менее 150 кв. метров предоставлялась льгота, некоторые представители крупного бизнеса раздробили свои помещения - поделили их на меньшие и таким образом уходили от налогообложения. Теперь норма будет звучать так - право на освобождение от налога предоставляется юридическому лицу в отношении только одного подобного объекта", - приводит пресс-служба слова председателя комитета регионального парламента по бюджету и экономической политике Александра Чепухина.