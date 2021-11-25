Омских владельцев электромобилей освободили на пять лет от транспортного налога

ОМСК, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Омской области приняли решение освободить на пять лет от уплаты транспортного налога собственников электромобилей, сообщила пресс-служба министерства экономики региона. Эта мера направлена на увеличение доли таких машин и улучшение ситуации с экологией в регионе.

"Областные власти освободили собственников электромобилей от уплаты транспортного налога на пять лет. Закон принят депутатским корпусом областного парламента", - сообщила пресс-служба Минэкономики.

Первый замминистра экономики Денис Кушнер пояснил, что норма не касается гибридных автомобилей. "Это связано с тем, что электромобили являются более экологически чистым видом транспорта", - цитирует пресс-служба Кушнера.

Воспользоваться льготой жители региона смогут уже в декабре 2022 года при уплате налогов за 2021 год. В министерстве пояснили, что только за этот год количество электромобилей выросло втрое - со 100 до более 300 машин. В 2017 году в Омской области их было всего 13. В Омске для их зарядки создано 17 станций. В Министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области создана рабочая группа, которая прорабатывает места размещения таких терминалов не только в региональном центре, но и в сельских районах.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, которая посетила Омск 26-27 августа, отметила, что Омск занимает пятое место среди городов РФ с самым загрязненным воздухом. По ее словам, более 84% вредных выбросов обусловлены деятельностью промышленности. Она подчеркнула, что проблемы экологии в Сибири необходимо решать ускоренными темпами, так как эти вопросы входят в тройку самых острых для жителей Сибирского федерального округа.