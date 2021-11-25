Доходы бюджета Ставрополья на 2021 год увеличились на 5%

СТАВРОПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты краевого парламента утвердили увеличение доходов бюджета Ставрополья на 7,7 млрд рублей в 2021 году за счет помощи из федерального бюджета и роста собственных доходов, сообщила в четверг зампред правительства региона - министр финансов края Лариса Калинченко. По отношению к существующим доходам бюджета рост составил более 5%.

"Предлагается увеличить объем доходов краевого бюджета на общую сумму более 7,7 млрд рублей. Из них за счет помощи из федерального бюджета более 3,9 млрд рублей и 3 млрд 755 млн рублей за счет собственных доходов. В части средств, поступающих из федерального бюджета, - более 530 млн рублей для благоустройства города Кисловодска, 520 млн рублей для приобретения медикаментов и проведения мероприятий, направленных на противодействие коронавирусу", - сказала она.

Корректировка доходов бюджета стала одной из самых значительных в 2021 году. Увеличение доходов позволит повысить расходы на 3,9 млрд рублей. Помимо увеличения расходов на борьбу с коронавирусом, деньги направят на реализацию региональных программ, капитальные вложения в строительство, социальную поддержку граждан, поддержку отдельных отраслей экономики и так далее.

"Разницу между объемом доходов и расходов в 3,7 млрд рублей предлагается направить на сокращение государственного долга Ставропольского края. Госдолг региона по состоянию на 1 января 2022 года составит 28,9 млрд рублей, 37% к объему налоговых и неналоговых доходов. В долговом портфеле будут преобладать бюджетные кредиты и государственные облигации, выпущенные в более ранний период", - отметила Калинченко.

Краевые парламентарии на заседании в четверг утвердили предложенные изменения. В результате внесенных корректировок доходы краевого бюджета на 2021 год утверждены в объеме почти 152 млрд рублей, расходы более 153 млрд рублей. Дефицит бюджета превысит 1 млрд рублей, снизившись по отношению к предыдущему утвержденному показателю. Предыдущие корректировки в бюджет региона парламентарии вносили осенью 2021 года, доходы составляли 144,2 млрд рублей, расходы - 149,5 млрд рублей, дефицит составлял 5,4 млрд рублей.