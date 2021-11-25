ЦБ фиксирует замедление роста цен на недвижимость в России

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Темпы роста цен на российском рынке недвижимости в III квартале 2021 года несколько замедлились. Рост стоимости жилья на "первичке" составил 5,1% квартал к кварталу. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "Обзор финансовой стабильности".

"В III квартале 2021 года можно отметить некоторое замедление темпов роста цен на рынке жилой недвижимости в России в квартальном выражении, рост цен на первичном рынке жилья в России составил 5,1% квартал к кварталу", - отмечается в материалах.

При этом с августа 2020 года наблюдается уменьшение положительного спреда между арендной доходностью на рынке жилья в России и средневзвешенной процентной ставкой по депозитам физических лиц со сроком привлечения от одного года до трех лет.

"Начиная с июля 2021 года ставка по вкладам превышает ставку арендной доходности, что может отражаться на постепенном снижении привлекательности инвестиционных покупок на рынке жилой недвижимости (с целью сдачи в аренду). Данная ситуация характерна и для крупнейших российских регионов по объему ввода жилой недвижимости", - подчеркнул регулятор.

Общее кредитное качество ипотечного портфеля остается высоким. Наблюдается снижение как доли в портфеле, так и абсолютной величины задолженности по кредитам с просрочкой свыше 90 дней, уточнили в ЦБ. На 1 октября 2021 года доля таких кредитов составила 0,9%. Это минимальное значение за все время наблюдений, указал регулятор.