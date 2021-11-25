ЦБ: финансовая система РФ стабильна и даже при ухудшения условий выполнит свои функции

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российская финансовая система достаточно стабильна и сможет выполнять свои функции даже в случае ухудшения условий, следует из "Обзора финансовой стабильности" Банка России.

"В настоящий момент российская финансовая система характеризуется достаточным уровнем стабильности и способна даже в случае ухудшения условий выполнять свои функции, в том числе предоставлять финансовые ресурсы реальному сектору и обеспечивать бесперебойное функционирование рыночной инфраструктуры", - указано в докладе.

По данным ЦБ, способности противостоять возможным внешним и внутренним шокам содействует наличие буферов, включая значительный объем международных резервов у Банка России, низкий государственный долг, существенные запасы капитала и прибыль банковского сектора.

В докладе регулятора указано, что российский финансовый рынок во втором - третьем кварталах продемонстрировал устойчивость, несмотря на реализацию геополитических рисков, но временные всплески волатильности возможны.

"Санкционные ограничения в отношении первичного рынка российского госдолга не оказали существенного влияния на поведение нерезидентов. На текущий момент российский финансовый рынок демонстрирует устойчивость к поведению нерезидентов. Тем не менее, изменение рыночной конъюнктуры (например, повышение мировых процентных ставок, ужесточение санкций и так далее) может привести к временным всплескам волатильности на российском рынке", - не исключил ЦБ.