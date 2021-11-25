Бюджет Тульской области на 2022 год приняли в первом чтении с дефицитом в 3,5 млрд рублей

ТУЛА, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты Тульской областной думы на очередном заседании в четверг в первом чтении рассмотрели законопроект о бюджете региона на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Планируется, что в следующем году расходы превысят доходы на 3,5 млрд рублей и составят около 97 млрд рублей, большую их часть направят на исполнение социальных обязательств, а также на создание инфраструктуры для научных исследований, сообщила пресс-служба облдумы.

"В первом чтении одобрен проект закона "О бюджете Тульской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". Утверждены основные параметры бюджета: доходы на 2022 год составят почти 94 млрд рублей, расходы - свыше 97 млрд рублей, дефицит - около 3,5 млрд рублей", - говорится в сообщении на сайте облдумы.

Дефицит в 2022 году планируется в пределах 3,7% от общей суммы доходов, тогда как в бюджете 2021 года с учетом внесенных в сентябре изменений он составляет 6,7%, или 6,9 млрд рублей. При этом сумма доходов в текущем году прогнозируется на уровне 102,4 млрд рублей, сумма расходов - 109,3 млрд рублей.

В бюджете 2022 года свыше 70% расходов направят на здравоохранение, образование, спорт и социальную политику. По словам председателя областной думы Николая Воробьева, часть средств предназначена для развития научных организаций региона. "Немало средств вкладывается в развитие экономики и создание инфраструктуры для научных исследований. Заложены средства на развитие особой экономической зоны в Узловой, инновационного научно-технологического центра "Композитная долина" и научно-образовательного центра "ТулаТЕХ", - приводит пресс-служба слова Воробьева.

Он также добавил, что параметры регионального бюджета еще не окончательные, они будут уточнены после завершения распределения трансфертов из федерального бюджета.