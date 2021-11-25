ЦБ не видит системных рисков в ситуации с бумагами "Роснано"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Банк России не видит системных рисков в ситуации с облигациями "Роснано", заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева на брифинге в четверг.

"Мы каких-то причин, для того, чтобы ожидать системных рисков в этой ситуации, мы не видим", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Минфин заявил, что правительство прорабатывает механизмы повышения эффективности "Роснано", в том числе по выходу из "исторического проектного портфеля". При этом варианты повышения эффективности работы компании не предусматривают невыполнения ее долговых обязательств, обеспеченных госгарантиями. В Минфине также отметили, что "Роснано" продолжает выполнять взятые на себя обязательства.

Приостановка торгов

Вечером 19 ноября после приостановления торгов "Роснано" сообщило о прошедшей встрече с кредиторами и крупными держателями облигаций, в ходе которой обсуждались финансовые результаты деятельности компании и возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов. В сообщении компании отмечалось, что накопленный долг и текущая финансовая модель компании требуют корректировок и "существует возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев".

"Роснано" также заявило, что планирует продолжить процесс открытого диалога с кредиторами и иными заинтересованными лицами.