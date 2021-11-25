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Госдума приняла поправку об индексации маткапитала по фактическому уровню инфляции

Поправка была предложена вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором чтении поправку в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", предусматривающую индексацию материнского капитала по фактической инфляции.

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Поправка была предложена вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой (фракция "Единая Россия"). "Размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым правительством Российской Федерации. В таком же порядке осуществляется пересмотр размера оставшейся части суммы средств материнского (семейного) капитала", - следует из текста законопроекта, подготовленного ко второму чтению.

"Мы инициировали поправку в законопроект безотлагательно, буквально сразу же после заявления президента [РФ Владимира Путина] о том, что размер маткапитала должен учитывать фактический уровень инфляции, а не прогнозируемый, как сейчас", - отметила Кузнецова.

Президент России Владимир Путин 12 октября выступил с инициативой перейти с 2022 года на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции за предыдущий год.

Как отметил министр финансов РФ Антон Силуанов, на индексацию материнского капитала и пособий по фактической инфляции в 2022 году потребуется порядка 30 млрд рублей.

Теги
РоссияКузнецова, Анна Юрьевна
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