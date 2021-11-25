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Россияне вложили в иностранные ценные бумаги более 600 млрд рублей за январь - сентябрь

По данным ЦБ, массовые вложения граждан в ценные бумаги будут повышать зависимость их финансового положения от колебаний котировок на фондовом рынке

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российские частные инвесторы в течение января - сентября 2021 года вложили в иностранные акции и облигации 616 млрд рублей - больше, чем за весь 2020 год, следует из "Обзора финансовой стабильности" Банка России.

"В 2021 году население продолжило наращивать вложения в ценные бумаги и инструменты рынка коллективных инвестиций. Темпы роста вложений в иностранные акции и облигации ускорились: приток средств граждан в ценные бумаги нерезидентов за девять месяцев 2021 года был выше, чем в ценные бумаги резидентов (616 млрд рублей и 469 млрд рублей соответственно), и превысил значение за весь 2020 год (474 млрд рублей)", - отмечается в докладе.

По данным ЦБ, массовые вложения граждан в ценные бумаги будут повышать зависимость их финансового положения от колебаний котировок на фондовом рынке.

"Кроме того, активное участие частных инвесторов с однотипными стратегиями теоретически может увеличивать волатильность рынка, но пока вложения граждан характеризуются умеренной концентрацией", - отмечает регулятор.

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