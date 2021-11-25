Нижегородская область просит сохранить рейдовую перевалку грузов в порту "Кавказ"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты заксобрания Нижегородской области обратились к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой внести морской порт "Кавказ" в формируемый кабмином перечень морских портов, в акваториях которых допускаются погрузочно-разгрузочные работы в отношении грузов, содержащих загрязняющие водные объекты вещества. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

В сообщении отмечается, что сейчас в Госдуме находится на рассмотрении проект федерального закона, внесенный правительством РФ, который направлен на урегулирование правоотношений при осуществлении погрузочно-разгрузочной деятельности во внутренних морских водах, территориальном море и исключительной экономической зоне Российской Федерации. Законопроектом предлагается наделить правительство полномочиями по утверждению перечня морских портов и перечня загрязняющих веществ, погрузочно-разгрузочные операции, которые могут осуществляться в этих морских портах.

"Депутаты приняли решение направить обращение Законодательного собрания Нижегородской области председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу формирования перечня морских портов, в которых могут осуществляться погрузочно-разгрузочные операции с судна на судно в отношении грузов, содержащих загрязняющие водные объекты вещества", - сказано в сообщении.

Вступление законопроекта в силу предполагается с 1 марта 2022 года. Для его реализации федеральными органами исполнительной власти уже сейчас осуществляется подготовка проектов соответствующих подзаконных актов. По мнению депутатов Законодательного собрания Нижегородской области, для обеспечения сохранения и дальнейшего развития деятельности нижегородских судоходных компаний, осуществляющих транспортировку различных видов грузов с внутренних водных путей России в морские прибрежные районы, необходимо рассмотреть вопрос о включении морского порта "Кавказ" в формируемый правительством перечень, где допускаются погрузочно-разгрузочные операции с судна на судно грузов, содержащих загрязняющие водные объекты вещества.

По данным пресс-службы, морской порт "Кавказ" является основным местом перевалки грузов на морские суда с речных судов судоходной компании "Волжское пароходство", которая зарегистрирована на территории Нижегородской области и является одной из крупнейших судоходных компаний России.

Мнение речников

Как пояснили ТАСС в пресс-службе "Волжского пароходства", при прекращении рейдовой перевалки грузов, например, в перегрузочных районах порта "Кавказ" (является ключевой логистической точкой по перевалке грузов на юге России и основным местом перевалки грузов на морские суда с речных судов компании), до 250 единиц речного флота российских судовладельцев останутся невостребованными, включая около 70 единиц судов "Волжского пароходства". В компании считают, что это может повлечь последствия в виде полного отсутствия заказов строительства речных судов на ближайшие 10-15 лет, в том числе на судостроительных предприятиях Нижегородской области.

"При полном запрете рейдовой перевалки в акватории портов потери только "Волжского пароходства", могут составить более 20% от объема перевозок по всей грузовой базе компании и более 35% от объемов перевозок по экспортным направлениям", - отметили в компании.

В "Волжском пароходстве" также обратили внимание на то, что из-за ограничений по классу российские речные суда не могут выйти за 12-мильную зону в перегрузочные районы, а это значит, что их место займут суда класса "река-море" под иностранными флагами, которые сейчас могут ходить за 12-мильную черту и заходить в указанные порты, так как эти порты открыты для международного судоходства. "Фактически российский грузопоток будет отдан иностранным перевозчикам, а это порядка 12 млн тонн только зерновых ежегодно", - отметили в судоходной компании.

По данным "Волжского пароходства", сейчас рейдовая перевалка занимает более 25% в объеме перевозок внутреннего и смешанного "река-море" водного транспорта и играет важную роль в транспортной системе страны. Кроме того, она повышает конкурентоспособность российского экспорта, товаров российского происхождения на международном рынке за счет снижения расходов на международную логистику. Рейдовая перевалка играет важную роль для владельцев сельскохозяйственной продукции Ростовской и прилегающих к ней областей, а также Поволжья, нефтехимической промышленности, транзитного потока нефтепродуктов с Каспия, операторов портовых терминалов Азовского моря и судовладельцев, оперирующих речными судами и судами смешанного "река-море" плавания. "Предполагаем, что запрет рейдовой перевалки приведет к существенному удорожанию экспортных товаров и их доставки на международный рынок, лишит работы значительное количество судовладельцев, выведет из эксплуатации флот, а также приведет к значительному снижению объемов перевалки через порты Азовского моря", - добавили в компании, отметив, что сейчас рейдовая перевалка грузов с судна на судно в акваториях морских портов осуществляется при контроле со стороны регулирующих органов и администраций морских портов.