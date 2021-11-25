Имущественный налог для владельцев магазинов в селах Ульяновской области снизится в 10 раз

УЛЬЯНОВСК, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Ульяновской области поддержали снижение имущественного налога для владельцев магазинов, расположенных в сельской местности, с 10 тыс. до 1 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

"Важным новшеством стало введение льготы для владельцев магазинов, расположенных в сельской местности, за счет уменьшения налоговой стоимости одного квадратного метра торговых площадей с десяти до одной тысячи рублей. Для предпринимателей, оказывающих услуги по перевозке грузов, потенциальный годовой доход теперь также будет определяться не на единицу транспортного средства, как это было ранее, а из расчета грузоподъемности", - пояснили в пресс-службе.

В свою очередь председатель областного заксобрания Валерий Малышев добавил, что профильное министерство должно с особым вниманием относиться к подготовке документов, регламентирующих условия работы малого и среднего бизнеса в Ульяновской области. "Предлагаю министерству экономического развития и промышленности по итогам первого квартала 2022 года проанализировать правоприменительную практику внесенных изменений: как реализуется нормативный акт, все ли сделано правильно. Эта информация должна быть передана в наш профильный комитет, чтобы при необходимости депутаты внесли корректировки в закон", - приводит слова Малышева пресс-служба.