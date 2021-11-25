Астраханские депутаты приняли в первом чтении бюджет на 2022 год

АСТРАХАНЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты Астраханской области в четверг приняли большинством голосов в первом чтении проект бюджета региона на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

"Основные параметры бюджета сложились следующим образом. Доходы - в сумме 59,7 млрд рублей, расходы - 63,5 млрд рублей, дефицит - 3,8 млрд рублей. За основу приняты показатели социально-экономического развития области на 2022 год и плановый двухлетний период, а также документы, определяющие цели национального развития России и направления деятельности органов публичной власти по их достижению", - назвал основные характеристики документа спикер Астраханской думы Игорь Мартынов.

Он также отметил, что по итогам рассмотрения комитетами проекта бюджета, будет сформирован целый пакет рекомендаций, которые найдут отражение в редакции проекта бюджета второго чтения, запланированного на 14 декабря.

Как сообщили на заседании, доходная часть бюджета будет состоять из 40,8 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов региона, а также 18,9 млрд рублей безвозмездных поступлений из федерального центра. Бюджет по-прежнему сохраняет свою социальную направленность - порядка 65%, а это около 41 млрд рублей запланировано потратить на социальную сферу, 25% в структуре расходов (15,9 млрд рублей) заложено на национальную экономику. Это дорожный фонд, поддержка сельхозпроизводителей, содействие занятости населения, жилищно-коммунальная сфера, оказание помощи муниципальным образованиям.

В 2022 году планируется продолжить реализацию 11 национальных проектов, включающих в себя 52 региональных проекта. Финансовое обеспечение предусмотрено по 29 региональным проектам на сумму порядка 14 млрд рублей. Наиболее ресурсоемкими из них являются нацпроекты "Экология" (27,11%); "Демография" (27,0%); "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (22,6%). На их реализацию направят более половины от общей суммы ассигнований. Сумма, заложенная на выплату пособий и компенсаций, увеличивается каждый год, в 2022 году объем ассигнований на эти цели составит 10,3 млрд рублей. В начале 2022 года вновь будет произведена индексация всех мер социальной поддержки.

Из 39 депутатов думы Астраханской области за принятие проекта бюджета региона на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов проголосовали 31, против - 8 депутатов. Отказались поддержать документ в предложенной редакции представители фракций КПРФ и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", о чем представители этих депутатских объединений заявили в ходе выступлений.