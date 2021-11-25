Ставрополье направит более 2 млрд рублей на инфраструктуру для инвестпроектов в 2022 году

СТАВРОПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Ставрополья направят 2,3 млрд рублей на создание инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов в сфере экономики в 2022 году. Об этом сообщила в четверг зампред правительства региона - министр финансов края Лариса Калинченко.

"2 млрд 349 млн рублей будут направлены [в 2022 году] на коммунальную, инженерную инфраструктуру под инвестиционные объекты, подразумеваются объекты экономики. То есть это строительство или поддержка начатого строительства таких объектов, как заводы, отдельные производства", - сказала она на заседании краевого парламента.

Калинченко отметила, что такой объем средств на создание сопутствующей инфраструктуры для инвестпроектов регион направит впервые. "Здесь смогут участвовать как субъекты малого и среднего предпринимательства, так и крупный бизнес. Мы никогда в таких объемах не вкладывали средства именно в такую поддержку производителей в Ставропольском крае", - отметила представитель краевого правительства.

Бюджет на 2022 год был утвержден краевым парламентом на заседании в четверг. Доходы на предстоящий год утверждены в объеме 144 млрд рублей, расходы в объеме более 150 млрд рублей, дефицит запланирован в размере порядка 6,2 млрд рублей. Бюджет на 2021 год в результате корректировок в течение года составляет по доходам 152 млрд рублей, по расходам более 153 млрд рублей. Дефицит бюджета составляет более 1 млрд рублей.

Ранее в краевом Минэкономразвития сообщали, что в 2022 году в регионе начнется реализация 21 инвестиционного проекта. В процессе будет привлечено около 43 млрд рублей внебюджетных инвестиций и создано более 2,5 тыс. новых рабочих мест. По итогам первого полугодия 2021 года объем инвестиций в экономику Ставрополья составил 100 млрд рублей, что на 10% больше соответствующего периода прошлого года.