Офсетные контракты планируют внедрить во всех регионах Центральной России в 2022 году

ТАСС, 25 ноября. Механизмы офсетных контрактов могут быть внедрены во всех регионах Центральной России с середины 2022 года. Соответствующий законопроект рассматривается в правительстве РФ, сообщил в четверг заместитель полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе (ЦФО) Артур Ниязметов в ходе регионального инвестбрифинга Американской торговой палаты.

Офсетный контракт - контракт на закупку товаров для государственных нужд со встречными инвестиционными обязательствами по локализации производства.

"Есть меры поддержки, которые не привязаны к территориям - это гарантированный сбыт в рамках системы госзакупок, так называемые офсетные контракты. Сегодня мы работаем над тем, чтобы расширить эту практику. <…> Мы рассчитываем, что начиная с середины следующего года мы сможем реализовывать механизмы офсетных контрактов абсолютно во всех регионах Центральной России", - сказал Ниязметов.

Он отметил, что соответствующая законодательная инициатива была подготовлена в рамках инвестиционного совета и направлена на рассмотрение в правительство России. По его словам, механизмы офсетных контрактов активно используются в Москве и в Московской области. "Суть офсетного контракта состоит в том, что инвестор получает долгосрочный заказ на семь-десять лет, и под этот заказ создают производство товаров, которое предусмотрено по госконтракту поставки. Это, понятное дело, позволяет лучше посчитать экономику и легче работать с банками", - добавил Ниязметов.

В состав ЦФО входят 18 субъектов, в их числе - Москва и Московская, Тульская, Калужская и Липецкая области, которые являются лидерами динамического инвестиционного рейтинга ЦФО. В конце этого списка находятся Костромская, Тверская и Брянская области. Также в состав ЦФО включены Белгородская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Курская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская и Ярославская области. На территории округа сформирован единый план привлечения инвестиций, включающий около 3,4 тыс. готовых инвестпроектов на общую сумму порядка 9 трлн рублей.