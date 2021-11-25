ЦБ в ближайшее время опубликует доклад по криптовалютам

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Банк России в ближайшее время опубликует доклад по криптовалютам, заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева на брифинге в четверг.

"Что касается криптовалюты, мы подготовили более детальный доклад на тему криптовалюты. Я думаю, что ближайшие недели он будет опубликован. Информация там, конечно, оценочная, полученная косвенным образом, исходя из данных криптобирж и крупнейших банков. Мы действительно видим, что много операций косвенным образом идет через крупнейшие банки", - сказала она.

В "Обзоре финансовой стабильности" регулятор указал, что объем операций россиян с цифровыми валютами ежегодно составляет порядка $5 млрд (около 350 млрд рублей), но взаимосвязь между цифровыми валютами и финансовым сектором остается ограниченной.

При этом ЦБ отметил, что стремительный рост и широкое распространение цифровых валют создают все более высокие риски как на глобальном уровне, так и для российского финансового рынка, потому необходимо развивать мониторинг рынка для выявления тенденций, потенциально создающих риски для финансовой стабильности.