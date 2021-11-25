Пакистан сообщил, что проект газопровода ТАПИ приостановили из-за ситуации в Афганистане

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Реализация проекта газопровода ТАПИ (Туркмения - Афганистан - Пакистан - Индия) приостановлена до стабилизации ситуации в Афганистане. Об этом в четверг сообщил ТАСС федеральный министр Пакистана по вопросам экономики Омар Аюб Хан, который находится в Екатеринбурге для участия в работе российско-пакистанской межправительственной комиссии.

В августе официальный представитель катарского политического офиса радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что движение заинтересовано в строительстве данного газопровода.

"Работа над ТАПИ, как и над другими проектами, такими как CASA-1000 (проект создания системы передачи электроэнергии из Таджикистана и Киргизии в Афганистан и Пакистан - прим. ТАСС), приостановлена из-за ситуации в Афганистане. Согласно имеющейся у нас информации, в настоящее время в Афганистане не ведутся работы ни по этому, ни по другим проектам. Многие люди были эвакуированы, и представители Всемирного банка больше не представлены в Афганистане. После стабилизации ситуации мы сможем вернуться к вопросу строительства", - отметил министр.

Реализация проекта строительства газопровода ТАПИ с участием Афганистана, Пакистана, Индии и Туркмении ведется с 2015 года. Стоимость проекта составляет $10 млрд. Газопровод соединит богатую энергоресурсами Центральную Азию с испытывающими нехватку энергии странами Южной Азии. В соответствии с проектом до 33 млрд куб. м газа будет транспортироваться ежегодно с газового месторождения Галкыныш в Туркмении в город Фазилка в индийском штате Пенджаб по трубопроводу протяженностью 1 814 км, проходящему через Афганистан и Пакистан. Ожидается, что Афганистан будет получать от этого проекта $500 млн ежегодно.

Переход Пакистана к зеленой энергетике

Федеральный министр Пакистана по вопросам экономики указал, что планируемый переход Пакистана к производству электроэнергии из экологически чистых источников не повлиял на проекты Китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК).

"Этот план также никак не отразился на проектах в рамках КПЭК. Идет работа над всеми проектами, некоторые из них уже близятся к завершению. Есть целый перечень проектов, который включает модернизацию энергетической инфраструктуры, строительство новых гидро-, солнечных и ветряных электростанций. Список этих проектов постоянно расширяется. Пакистан и Китай проводят специальные форумы для обсуждения будущего этих проектов, это постоянный процесс", - сказал Аюб Хан.

Министр добавил, что к 2030 году планируется производить 60% энергии с помощью зеленых источников, 30% - с помощью гидроэлектростанций, остальное - с помощью ветра и солнца.

Китайско-пакистанский экономический коридор является частью китайской инициативы "Один пояс - один путь" - концепции, предложенной в 2013 году Си Цзиньпином для активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием как можно большего числа стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала.

Ожидается, что в целях реализации проекта КНР инвестирует свыше $60 млрд в создание совместных сельскохозяйственных и промышленных объектов, развитие телекоммуникаций, туризма и систем безопасности в Пакистане и пр. Пакистан - один из партнеров КНР в Азии. Стороны осуществляют дружественное сотрудничество по множеству направлений, укрепляя межличностные и культурно-гуманитарные контакты. Китай также выступает в качестве важного источника иностранных инвестиций для пакистанской экономики.