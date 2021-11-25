В Думу внесли законопроект о праве россиян судиться с теми, кто способствовал санкциям

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов от фракции ЛДПР в четверг внесла в Госдуму законопроект, позволяющий лицам, в отношении которых были введены иностранные санкции, подавать иск в арбитражный суд РФ на тех, кто способствовал введению таких ограничений. Текст размещен в думской электронной базе.

Законопроектом предлагается отнести к исключительной компетенции арбитражных судов в РФ дела "по спорам одного российского или иностранного лица с другим российским или иностранным лицом", которое прямо или косвенно, в том числе через своих аффилированных или контролирующих лиц, "способствовало принятию мер ограничительного характера, в том числе посредством предоставления финансовой или иной помощи инициаторам соответствующих мер".

Документ также позволяет подавать иски против тех, кто получил "необоснованные преференции или необоснованную выгоду от действия мер ограничительного характера, в том числе за рубежом", не исполнил или ненадлежащим образом исполнил обязательства в связи с действием мер ограничительного характера.