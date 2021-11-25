Власти Пакистана видят перспективы для строительства хранилищ СПГ компаниями из РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Пакистана нуждаются в строительстве хранилищ сжиженного природного газа, которых на данных момент в стране нет. Это перспективная сфера для инвестиций, и может представить интерес, в том числе, для российских компаний, сообщил в четверг ТАСС федеральный министр Пакистана по вопросам экономики Омар Аюб Хан, который находится в Екатеринбурге для участия в работе российско-пакистанской межправительственной комиссии.

"В настоящее время в Пакистане нет хранилищ для СПГ. Это еще одна многообещающая инвестиционная возможность. На данный момент корабли с СПГ сразу закачивают газ в трубу, а хранить СПГ негде. Мы рассматриваем разные варианты. Одно из последних - хранилище на 100-200 миллионов кубических футов газа (1 кубический фут равен 0,028 кубометра). Таким образом, российские компании могли бы не только поставлять газ в Пакистан, но и участвовать в строительстве хранилищ СПГ", - сказал министр.

Аюб Хан также пригласил российских поставщиков газа принять участие в торгах на поставку топлива.