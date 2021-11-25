Восточный комитет экономики ФРГ считает, что новая коалиция не будет мешать Nord Stream 2

БЕРЛИН, 25 ноября. /ТАСС/. Восточный комитет германской экономики (OAOEV) поддерживает стремление будущего правительства Германии к конструктивному диалогу с Россией и сотрудничеству с Москвой в вопросах энергетики. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении председателя организации Оливера Хермеса в связи с согласованием коалиционного договора.
"Мы всеми силами поддержим будущее правительство в поиске заявленного [коалицией] конструктивного диалога с Россией", - говорится в документе. Хермес назвал важным шагом указанную в коалиционном соглашении цель по кооперации с Москвой по таким вопросам, как поставки водорода и здравоохранение, и при преодолении глобальных вызовов.
"Запланированное облегчение процесса выдачи виз молодежи из России - важный вклад в сотрудничество по линии гражданских обществ. Личные встречи являются основой для укрепления доверия", - считают в организации.
"Особенно важно, что коалиция ясно выразила приверженность тесному сотрудничеству с Россией в вопросах энергетики и климата", - отметил Хермес и напомнил, что в коалиционном соглашении подчеркивается роль газа в период перехода страны на возобновляемые источники энергии и говорится о важности строительства газовых электростанций. "Для этих электростанций нам нужен надежный доступ к природному газу. Поэтому хорошо, что коалиция в вопросе "Северного потока - 2", очевидно, договорилась не мешать текущему процессу сертификации", - подчеркнул Хермес.
Восточный комитет германской экономики призвал к расширению экономических связей между ЕС и странами Восточной Европы и Центральной Азии. "Здесь нам недостает как дополнения к трансатлантической оси приверженности евразийскому подходу. К этому относится создание общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока с общими нормами и стандартами", - указал Хермес.
В среду Социал-демократическая партия Германии, "зеленые" и либеральная Свободная демократическая партия представили коалиционный договор, который ляжет в основу внешней и внутренней политики будущего правительства ФРГ.
О OAOEV
Восточный комитет германской экономики является региональной инициативой экономики ФРГ для стран Центральной, Восточной Европы и Центральной Азии. Комитет со штаб-квартирой в Берлине объединяет более 350 предприятий, прежде всего среднего бизнеса, а также крупные промышленные союзы.
23 марта 2018 года в Берлине члены Восточного комитета, основанного в 1952 году, и Восточноевропейского объединения германской экономики, основанного в 1989 году, проголосовали за слияние в одну организацию под общим названием Восточный комитет германской экономики (Ost-Ausschuss - Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft e.V., зарегистрированное объединение).