В AmCham заявили, что американский бизнес в РФ ощущает поддержку российских властей

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Американские компании, осуществляющие свою деятельность на рынке РФ, ощущают поддержку со стороны российских властей, заявил в четверг президент и генеральный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Алексис Родзянко.

"Правительство России всегда приветствовало и продолжает поддерживать присутствие наших компаний американских на территории России. И в тот же момент можно сказать, что и американское правительство, хотя накладывает ограничения в виде санкций, тоже признает, что деловые связи - это одна из последних здоровых ниток, которые соединяют наши страны", - сказал он в ходе регионального инвестбрифинга Американской торговой палаты "Выбирай Центральную Россию".

Родзянко отметил, что за восемь лет его управления палатой отношения России и США складывались сложно, при этом он добавил, что "американский бизнес в России есть, он продолжает инвестировать и расти".

В середине декабря, по словам Родзянко, он покидает пост президента и генерального директора Американской торговой палаты в России после восьми лет работы, на этом посту его сменит Роберт Эйджи. Эйджи работал на руководящих должностях в компаниях Xerox и Cisco в России, а также дважды избирался членом совета директоров AmCham и входил в ее исполнительный комитет.