Пакистан и Россия ведут переговоры по ликвидации экономических барьеров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Пакистана надеются на снижение таможенных и банковских барьеров между двумя странами для придания импульса развитию экономических связей. Работа в данном направлений ведется, сообщил в четверг ТАСС федеральный министр Пакистана по вопросам экономики Омар Аюб Хан, который находится в Екатеринбурге для участия в работе российско-пакистанской межправительственной комиссии.

"В настоящее время пакистанская и российская стороны ведут переговоры по двум направлениям, которые могут дать импульс развитию экономических связей между странами, а именно - по таможенным пошлинам и банковскому сотрудничеству. Если мы приложим усилия в этих направлениях, то увидим результат. Наши страны обсуждают, как убрать таможенные и банковские барьеры для увеличения инвестиций в Пакистан", - сказал он.

Аюб Хан отметил, что в советское время крупным совместным проектом был пакистанский сталелитейный завод в Карачи. На данный момент страны работают над строительством газопровода "Пакистанский поток" протяженностью более 1 тыс. км. Запуск проекта, по словам министра, "вселит уверенность" в другие российские компании, что они могут инвестировать в любую интересующую область, например, металлургию, энергетику, автомобилестроение.

"Есть и другие области, в которые Россия могла бы инвестировать. Экономика Пакистана имеет довольно серьезные размеры, но люди этого не знают. Официально ВВП Пакистана составляет 300 миллиардов долларов, но есть и незадокументированный сектор, который также равен 300 миллиардам долларов. Всего экономика Пакистана оценивается в 600 миллиардов долларов", - отметил министр.

Согласно Аюб Хану, обучение пакистанских студентов в России также представляет интерес в рамках двустороннего сотрудничества. Молодые люди могли бы получать высшее образование по инженерным специальностям, в области точных наук, генетики и других сферах.