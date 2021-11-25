Машиностроительный кластер Татарстана просит повысить экспортные пошлины на металлы до 30%

КАЗАНЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Машиностроительный кластер Татарстана выступил с предложением повысить экспортную пошлину на металлы до 30%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Партии Роста в Татарстане.

"Машиностроительный кластер Татарстана направил обращение председателю правительства России Михаилу Мишустину с предложением повысить экспортную пошлину на металлы до 30%", - сообщает пресс-служба со ссылкой на депутата Госсовета Татарстана от Партии Роста, сопредседателя правления кластера Олега Коробченко.

"По данным Счетной палаты, темпы восстановления экономики России замедляются. Дело в том, что экономической ситуацией в III квартале 2021 года хорошо воспользовались сырьевики. Они резко подняли цены на расходные материалы - металлы, комплектующие, которые используются в реальном секторе экономики. Мы сегодня имеем рост в сырьевой отрасли, что резко тормозит восстановление несырьевой экономики", - цитирует пресс-служба Коробченко.

По его словам, если бы правительство продолжило сдерживание цен на сырье за счет экспортных пошлин, цены на внутреннем рынке имели бы тенденцию к снижению. "От машиностроительного кластера Татарстана мы уже направили обращение в Госдуму и на имя председателя правительства России Михаила Мишустина об увеличении экспортной пошлины до 30% на экспорт металлов до конца 2022 года. В этом же обращении как альтернативу повышению пошлин предлагаем ввести квотирование для внутренних потребителей", - сказал Коробченко.

По его мнению, такие меры благоприятно отразятся на реальном секторе экономики. "Тогда мы бы получили ускоренный рост регионального ВВП. Надеемся, что правительство и Госдума поддержат нашу инициативу", - передает пресс-служба слова Коробченко.

С 1 августа по 31 декабря 2021 года в России действуют пошлины на экспорт черных и цветных металлов, а также продукции металлургии за пределы Евразийского экономического союза. Пошлина состоит из базовой ставки в 15% и специфического компонента, который рассчитывается в долларах за тонну.