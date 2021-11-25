Исследование: доверие бизнеса к действиям властей РФ за три года выросло до 40%

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Уровень доверия бизнеса к действиям правительства РФ вырос за три года с 35% до 40%. Такие данные приводятся в исследовании "Речка движется и не движется: 1001 мнение российских бизнес-лидеров", проведенном консалтинговой компанией PwC (есть в распоряжении ТАСС). При этом не доверяющих властям по-прежнему выше - 55%.

Управляющий партнер PwC в России Игорь Лотаков отмечает, что результаты опроса почти не фиксируют какой-либо динамики относительно 2018 года, а ответы руководителей компаний "нередко почти ничем не отличались от тех, что были даны три года назад". Говоря об общем ощущении от ведения бизнеса в РФ, подавляющее большинство респондентов заявило, что эта деятельность весьма сложна: 53% опрошенных считают, что заниматься предпринимательством в России "скорее сложно", еще 34% выбрали вариант "очень сложно", 9% ответили, что "скорее легко".

"В 2018 году [когда проводилось прошлое исследование] о том, что вести в России бизнес "сложно" или "очень сложно", говорили 88% опрошенных, сейчас - 87%. Как и в прошлый раз, около 60% сообщили, что в стране высокий уровень экономической преступности (по сравнению с предыдущим опросом на 7% сократилась доля тех, кто считает его низким: таковых осталось менее четверти). 69% называют высоким уровень коррупции (в 2018 году цифра была 70%). Остается низким доверие к судам. Каждый второй руководитель недоволен работой судебной системы", - приводится в исследовании комментарий Лотакова.

На вопрос о главной проблеме, затрудняющей предпринимательство в РФ, 27% назвали высокий уровень налогообложения, 12% - трудности, связанные с законодательством, прежде всего с вносимыми в него изменениями, 11% - административные барьеры и бюрократию, 9% - давление со стороны государства и контролирующих органов. Бизнесмены также жалуются на рост цен, нестабильность экономической ситуации, нехватку квалифицированных кадров и нечестную конкуренцию.

Последствия пандемии

Почти половина предпринимателей (46%) выразили заинтересованность в помощи со стороны государства на фоне распространения коронавируса, а 42% руководителей заявили, что расширение мер господдержки будет способствовать восстановлению их бизнеса по окончании пандемии. Еще 41% респондентов хотели бы, чтобы государство сфокусировалось на стимулировании потребительской активности населения, следует из материалов исследования.

При этом большинство компаний (68%) сумели сохранить взаимоотношения с ключевыми поставщиками и бизнес-партнерами в условиях пандемии, отмечают аналитики PwC. Увеличить число бизнес-связей сумели лишь 4%, а о потере некоторого количества поставщиков и партнеров из-за ограничений и проблем, вызванных пандемией, заявили 26% опрошенных.

Перспективы российской экономики

"47% опрошенных полагают, что в предстоящие три года темпы роста ВВП в России будут ниже среднемирового показателя", - говорится в комментарии Лотакова.

Еще 30% бизнесменов ожидают равных темпов роста в РФ и в мире, а 7% считают, что российский ВВП может расти быстрее, чем в среднем по миру. При этом говоря о прогнозе на следующие шесть лет, топ-менеджеры высказывают более оптимистичные оценки. Так, число ожидающих более низких темпов роста и динамики сходной с общемировой, оказывается равным (34% и 33% соответственно), а 9% заявили, что рассчитывают на более быстрый рост в РФ, чем в мире.

"Руководители компаний среднего бизнеса чаще прогнозируют, что темпы экономического роста в России будут ниже среднемировых в ближайшие шесть лет (40 %), в то время как руководители крупного бизнеса чаще ожидают, что развитие экономики будет соответствовать мировым тенденциям (48%)", - отмечается в исследовании.