Ульяновская область готова войти в программу "Минипром" по созданию промышленных парков

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что регион готов войти в программу "Минипром" по созданию промышленных парков. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Институт федерального омбудсмена Титова уже реализует программу "Минипром" в Братске, Туапсе и Волгограде.

"Ульяновская область готова выступить еще одним "пилотом" этой программы", - приводятся слова Русских в сообщении по итогам встречи с омбудсменом.

По информации пресс-службы Титова, Ульяновская область может объединить в подобном проекте вузы, научно-исследовательские центры, дизайнеров, маркетинг, производителей фурнитуры для мебели. К созданию такой стратегии с учетом кластеров могут подключиться эксперты Института экономики роста им. Столыпина, работающего в партнерстве с аппаратом бизнес-омбудсмена.

В 2021 году Титов в своем ежегодном докладе президенту РФ предложил запустить программу "Минипром", нацеленную на поддержку и создание малых производств в регионах. Она должна помочь развитию потребностей конкретного субъекта РФ по сырью, производству и дальнейшей реализации продукции за счет возможностей малого бизнеса. По данным Титова, сейчас производственные предприятия составляют лишь 9% от общего количества субъектов малого бизнеса в России.