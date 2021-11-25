Дагестан получит 4,5 млн рублей на создание "Фабрики процессов" по нацпроекту

МАХАЧКАЛА, 25 ноября./ТАСС/. Порядка 4,5 млн рублей выделят Дагестану в 2022 году из федерального бюджета на создание "Фабрики процессов", для обучения сотрудников предприятий инструментам бережливого производства. Об этом сообщается на официальной странице регионального правительства в Instagram.

"В рамках системных мер по повышению производительности труда предусмотрено на создание в рамках реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" "Фабрики процессов", представляющую собой производственную площадку по обучению сотрудников предприятий инструментам бережливого производства. На эти цели из федерального бюджета на 2022 год предусмотрены средства в размере 4,5 млн рублей", - сказал врио председателя правительства региона Нюсрет Омаров на встрече с экспертами АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда".

Отмечается, что исходя из изученного опыта регионов, принято решение создать "фабрику процессов" на базе ОАО "Концерн КЭМЗ" Авиамеханического завода в Каспийске.

"Повышение производительности труда и поддержка занятости" является дальнейшим развитием одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году.