Правительство компенсирует авиакомпаниям отмену рейсов в Турцию и Танзанию в 2021 году

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил предоставления в 2021 году субсидий на компенсацию затрат авиакомпаниям на вывоз туристов из Турции и Танзании во время приостановления авиасообщения из-за пандемии. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемые правила предоставления в 2021 году субсидий из федерального бюджета российским организациям воздушного транспорта на возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий по обеспечению вывоза российских граждан из Турецкой Республики и Объединенной Республики Танзании", - говорится в постановлении.

Размер предоставленной субсидии будет рассчитан по формуле затраты авиакомпании на выполнение международного рейса (включающие затрату на оплату труда летного состава, затраты на горюче-смазочные материалы, аэронавигационное, наземное обслуживание и обслуживание в аэропорту) минус выручка от перевозки пассажиров на осуществленных рейсах.

При этом объем средств, который будет направлен на компенсации авиакомпаниям, в постановлении не указан.

Россия с 15 апреля по 22 июня ограничивала пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса, количество рейсов было сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Также их были приостановлены рейсы в Танзанию. Российские туроператоры завершили вывоз организованных туристов из Турции и Танзании в конце апреля.