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Fitch может понизить рейтинги "Роснано"

Сейчас рейтинги компании находятся на уровне "BBB"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch поставило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах "Роснано" на пересмотр в сторону понижения, говорится в сообщении агентства.

Сейчас рейтинги компании находятся на уровне "BBB".

Решение поместить рейтинги "Роснано" на пересмотр с возможностью понижения принято в связи с неопределенностью относительно результатов недавно объявленных переговоров кредиторов компании о потенциальной реструктуризации долга, поясняют в Fitch.

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