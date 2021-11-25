Fitch может понизить рейтинги "Роснано"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch поставило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах "Роснано" на пересмотр в сторону понижения, говорится в сообщении агентства.

Сейчас рейтинги компании находятся на уровне "BBB".

Решение поместить рейтинги "Роснано" на пересмотр с возможностью понижения принято в связи с неопределенностью относительно результатов недавно объявленных переговоров кредиторов компании о потенциальной реструктуризации долга, поясняют в Fitch.